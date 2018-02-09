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Грузия получила самые низкие показатели в контексте деятельности и политической культуры правительства


09.02.2018   13:29
Исследовательская и консультативная компания "The Economist Intelligence Unit" британского журнала "The Economist" опубликовала ежегодное исследование "Индекс демократии 2017".

В "Индексе демократии 2017" среди 167 стран мира Грузия названа среди стран с гибридным режимом. Из постсоветского пространства ее опережают страны Прибалтики и Молдова. В "Индексе демократии 2017" Грузия занимает 77 позицию. Напомним, что в минувшем году Грузия была на 78 позиции.

Согласно документу, самый низкий показатель Грузия получила с точки зрения деятельности и политической культуры правительства, соответственно 4,3 и 10 очков. Самую высокую оценку дали избирательному процессу и плюрализму в Грузии, соответственно 8,7 и 10 очков.

В отчете сказано, что с 2010 до 2013 года Грузия прогрессировала и с 110 места поднялась на 78 позицию.

Согласно документу, в мире всего 19 стран с полной демократией, что составляет лишь 11% стран, включенных в исследование. Большинство государств оцениваются, как частичная демократия, а в группу авторитарных режимов попали 52 страны.

Во время составления индекса авторы распределяют страны по четырем категориям: полная демократия, неполная демократия, гибридный режим, и авторитарный режим.

Индекс определяет степень демократии внутри страны, и базируется на результатах общественного опроса и оценке экспертов в конкретных странах. Индекс составлен по 60 основным показателям, в пяти категориях которых плюрализм, работа правительства, политическое участие, политическая культура, и гражданская свобода.







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