Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования

09.02.2018 13:32 Американское правительство частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования — Конгресс США разошелся, так и не приняв новую резолюцию по временному бюджету.



Очередной шатдаун может продлиться всего несколько часов. На сайте сената сообщалось, что работа над временным бюджетом продолжится после 00:01 по местному времени (9:01 тб). При этом срок действия предыдущей резолюции о финансировании госучреждений истек в полночь 9 февраля.



У американских парламентариев был отличный шанс не доводить правительство до очередной приостановки работы: в среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая должна была покончить с постоянным секвестированием и временными резолюциями.



Согласно документу, расходы бюджета, в том числе оборонные, должны были вырасти в ближайшие два года на 300 млрд долларов. Против этого выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, который в последний момент потребовал рассмотреть его поправку о сохранении трат в нынешних пределах.















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