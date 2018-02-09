Посольство США обращается к гражданам, проживающим в Грузии

09.02.2018 14:27 Посольство США в Грузии обращается к гражданам, проживающим на территории Грузии, в связи с приостановлением работы американского правительства.



Как сообщении распространенном в социальной сети «Фейсбук», консульское обслуживание в посольстве США продолжит работу до ассигнования средств американским конгрессом.



«Если у вас назначено собеседование на визу или насчет обслуживания граждан США, просим явиться в посольство в назначенное вам время. До восстановления работы правительства страница в «Фейсбуке» не будет регулярно обновляться , кроме чрезвычайной и информации о безопасности», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.















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