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Посольство США обращается к гражданам, проживающим в Грузии
09.02.2018 14:27
Посольство США в Грузии обращается к гражданам, проживающим на территории Грузии, в связи с приостановлением работы американского правительства.
Как сообщении распространенном в социальной сети «Фейсбук», консульское обслуживание в посольстве США продолжит работу до ассигнования средств американским конгрессом.
«Если у вас назначено собеседование на визу или насчет обслуживания граждан США, просим явиться в посольство в назначенное вам время. До восстановления работы правительства страница в «Фейсбуке» не будет регулярно обновляться , кроме чрезвычайной и информации о безопасности», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.
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