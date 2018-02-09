Преград для продолжения экстрадиции Саакашвили нет - Минюст Украины

09.02.2018 15:40 Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что сейчас нет юридических преград для продолжения процесса экстрадиционной проверки экс-председателя Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Укринформ.



"Сейчас нет юридических преград относительно продолжения процесса экстрадиции, экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны, который поступил в Министерство юстиции Украины, Генеральную прокуратуру Украины. Поэтому мы, со своей стороны, будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства и международных норм. Ожидаем от органов прокуратуры завершения экстрадиционной проверки для того, чтобы принимать уже окончательное решение относительно данного запроса по экстрадиции данного лица", - сказал Петренко.



6 февраля Окружной админсуд Киева не удовлетворил жалобу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.



Президент Петр Порошенко в июле 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства.



В ноябре 2017 года Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите".



В Грузии Саакашвили приговорили к 3 годам лишения свободы и направили в Украину запрос на его экстрадицию. Министерство юстиции Украины начало экстрадиционную проверку.















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