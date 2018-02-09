«Амбиции и конвульсии» - Закареишвили назвал причину агрессии РФ против Грузии и Украины

09.02.2018 16:05 Россия нарушила международное право по отношению к Грузии и Украине, хотя сама является постоянным членом Cовета безопасности ООН и должна обеспечивать безопасность других стран, в том числе их территориальную целостность. Об этом экс-министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили заявил в интервью "Главреду".



Он подчеркнул, что в Грузии Россия признала независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, а в Украине — пошла еще дальше — аннексировала Крым и такие действия эта страна объясняет какими-то абсурдными историческими реалиями.



"Если так смотреть на любое другое государство, то никакого глобуса не хватит. Для того и было создано ООН и международное право, чтобы государства ограничивали себя, а не реализовывали сумасшедшие амбиции", — отметил Закареишвили.



По его словам, Украину и Грузию теперь объединяет печальный опыт того, как Россия не может уйти от своих неоимперских амбиций и конвульсий после ста лет после Первой мировой войны, когда были разрушены все империи.



"Рано или поздно России придется научиться дружить с соседствующими государствами, учитывая их интересы. Это куда лучше, чем ругаться и терять контакты. Еще недавно никто и не мог предположить, что Украина и Россия так рассорятся. России придется, уже не при Путине, а после него, пересмотреть свои отношения с соседями. Пока же в отношении Крыма и Донбасса вы должны быть терпеливыми, но ни в коем случае не терять бдительность", — добавил грузинский экс-министр.



Напомним, ранее британский полковник назвал сроки начала новой войны России в Украине.















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