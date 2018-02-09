Кобахидзе ожидает, что конституционная реформа сделает парламент гораздо сильнее

09.02.2018 16:25 Через три года парламент Грузии станет гораздо сильнее, и это важная часть наших амбициозных планов, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью в университете Хопкинса в ходе своего визита в США. Текст выступления спикера распространила пресс-служба парламента Грузии.



«Традиционно парламент в нашей системе власти был очень слабым. В течение многих лет власть была консолидирована в руках исполнительной власти. Сейчас мы формируем новую традицию, согласно которой парламент будет играть решающую роль в системе управления. Прогресс в этом направлении у нас уже имеется, но у нас более амбициозные планы. Мы должны усилить законотворческие и надзорные возможности парламента. Через три года наш парламент станет гораздо сильнее», — подчеркнул Кобахидзе.



Усиление роли парламента предусмотрено реформой Конституции, которую нынешнее правительство начало в прошлом году и которая пока находится в стадии внесения новых изменений.



«С новой редакцией Конституции Грузии связано много вызовов и проблем, которые ранее давали прежним властям возможность установления автократического режима. Новая редакция Конституции такую возможность полностью исключает. В условиях парламентской системы правления и на фоне пропорциональных выборов консолидация всей власти в руках какой-либо одной политической силы будет эффективно предотвращена «, — сообщил спикер парламента.



Отметим, что правящая ныне партия «Грузинская мечта» имеет в парламенте подавляющее большинство мандатов, что дает ей неограниченную возможность принятия законов, в том числе основного закона страны и всех изменений и дополнений к ним, и беспрепятственного преодоления вето президента, что нынешний парламент доказывал уже не раз.



Реформа конституции стала в Грузии процессом, поделившим политически активное общество на два лагеря. В одном оказались авторы законопроекта, фактически — представители правящей партии, в другом — президент, оппозиция и неправительственный сектор. Несмотря на разногласия в отношении конституционного законопроекта, он был утвержден парламентским большинством, после чего парламент свободно преодолел вето президента. А после получения замечаний от международных организаций и партнеров начал работу над внесением в принятый закон новых изменений.















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