Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия заслуживает членства в «европейской семье» - Аврамопулос


09.02.2018   16:36
Грузия — одна из самых европейских стран на континенте, и она заслуживает того, чтобы стать членом «европейской семьи», считает еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом еврокомиссар заявил на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, которая состоялась в рамках визита главы грузинского государства в Грецию 9 февраля.

На встрече была отмечена позитивная динамика реформ, проводимых Грузией на пути интеграции с ЕС. Стороны подчеркнули необходимость продолжения усилий в этом направлении и согласовали дальнейшие шаги Грузии в процессе евроинтеграции.

По заявлению Аврамопулоса, Грузия успешно выполняет все рекомендации представителей Евросоюза, что и обусловило ее прогресс.

«Грузия не жалеет усилий, чтобы упрочить европейскую перспективу. Я верю, что Грузия — одна из самых европейских стран на континенте, и она заслуживает членства в европейской семье», — заявил еврокомиссар.

Напомним, что президент Грузии находится в Греции с государственным визитом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе
Американские конгрессмены об отношениях с Грузией
МВФ: Грузия развивается быстрее, чем мы думали
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна