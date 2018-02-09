Грузия заслуживает членства в «европейской семье» - Аврамопулос

09.02.2018 16:36 Грузия — одна из самых европейских стран на континенте, и она заслуживает того, чтобы стать членом «европейской семьи», считает еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом еврокомиссар заявил на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, которая состоялась в рамках визита главы грузинского государства в Грецию 9 февраля.



На встрече была отмечена позитивная динамика реформ, проводимых Грузией на пути интеграции с ЕС. Стороны подчеркнули необходимость продолжения усилий в этом направлении и согласовали дальнейшие шаги Грузии в процессе евроинтеграции.



По заявлению Аврамопулоса, Грузия успешно выполняет все рекомендации представителей Евросоюза, что и обусловило ее прогресс.



«Грузия не жалеет усилий, чтобы упрочить европейскую перспективу. Я верю, что Грузия — одна из самых европейских стран на континенте, и она заслуживает членства в европейской семье», — заявил еврокомиссар.



Напомним, что президент Грузии находится в Греции с государственным визитом.















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