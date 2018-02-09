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На граждан Грузии, которые нарушают режим безвизового сообщения, будут наложены определенные санкции


09.02.2018   16:45
На граждан Грузии, которые ведут себя недобросовестно на территории Шенгенского пространства, возможно будут налагаться определенные санкции. Этот вопрос обсуждался сегодндя на черзвычайном заседании у премьер-министра Георгий Квирикашвили.

«Мы рассмотрели те вызовы, с которыми сталкивается наша страна в государствах Западной Европы. Некоторые наши граждане, которые едут в Шенгенскую зону и перемещаются по ней, нарушают правила безвизового режима, остаются до более длительное время чем положено или занимаются противозаконной деятельностью. Наш долг, защитить тот успех которого добилась Грузия с точки зрения визалиберализации, в том числе и с помощью законодательных поправок», — заявила министр юстиции Цулукиани.

В сегодняшней встрече приняли участие вице – премьеры, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр внутренних дел Георгий Гахария, главный прокурор Ираклий Шотадзе и начальник службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури.






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