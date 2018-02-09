Саакашвили может быть задержан в ближайшее время - «Альфа» нагрянула к нему в гостиницу

09.02.2018 17:27 Бойцы спецподразделения «Альфа» прибыли под здание гостиницы на Почтовой площади в центре Киева, где находится экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, заявляет соратник политика Давид Сакварелидзе.



"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михеила Саакашвили! Все едем туда!", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.















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