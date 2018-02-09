Саакашвили вышел к собравшимся около отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv

09.02.2018 18:13 Лидер партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михеил Саакашвили вышел к собравшимся около отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv журналистам и заявил, что к гостинице действительно приезжали представители властей, но задержать его не удалось, так как силовиков «выдавила охрана». По его словам, представители властей до сих пор находятся рядом. Трансляция общения политика с журналистами велась на странице Саакашвили в Facebook.



«Пока что это называется попыткой похищения», — описал политик действия властей. По его словам, в гостиницу пытались войти около восьми человек, у них были автоматы. «В частную собственность с автоматами не пускают», — добавил он.



Ранее член партии «Движение новых сил» Давид Сакврелидзе написал в Facebook, что «к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михеила Саакашвили». Других подробностей он не привел. Эту запись также репостнули на официальной странице политика.



Позже там также опубликовали видеозапись, в которой представитель политика подтвердил, что к гостинице приехали представители спецслужб («они представились сотрудниками Госпогранслужбы»), однако потом уехали. Он подчеркнул, что силовики не предъявили разрешения суда на проведение каких-либо действий в гостинице. В итоге они «собрались и уехали». Политик, по словам его сторонника, до сих пор находится в гостинице.



В Службе безопасности Украины опровергли эти сообщения, передает агентство «Интерфакс-Украина». «Альфы» там нет и не было. Это не соответствует действительности», — сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

