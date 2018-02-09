|
Правительство Грузии намерено ужесточить меры в целях избежать осложнений для безвизового режима
09.02.2018 18:24
Правительство намерено ужесточить меры в целях избежать осложнений для безвизового режима с Европой – об этом стало известно по итогам чрезвычайного совещания, созванного премьер-министром Георгием Квирикашвили. В совещании приняли участие министр иностранных дел, министр МВД, министр юстиции, Главный прокурор и глава СГБ.
На встрече были обсуждены конкретные предложения по превенции дальнейшего увеличения числа соискателей убежища из Грузии в Европе.
В этой связи речь идет об инициировании законодательных изменений, которые предусматривают ряд превентивных мер, как то: возмещение расходов на реадмиссию депортируемым лицом; ужесточение процедуры по перемене фамилии и т.д. Весь перечень мер будет представлен на ближайшем заседании правительства.
Кроме того, будет усилено двустороннее сотрудничество с ЕС по линии МВД, в частности, в борьбе с организованной преступностью. Также будет проведена общенациональная информационная кампания по разъяснению гражданам рисков, которые несут нарушение правил безвизового передвижения в Шенгенской зоне и последствий, в том числе финансового плана.
Вместе с тем, 6 февраля Первый канал записал интервью с председателем комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава по теме реадмиссии, по информации которой, посредством механизма реадмиссии в Грузию из ЕС были возвращены более 2000 граждан.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна