Правительство Грузии намерено ужесточить меры в целях избежать осложнений для безвизового режима

09.02.2018 18:24 Правительство намерено ужесточить меры в целях избежать осложнений для безвизового режима с Европой – об этом стало известно по итогам чрезвычайного совещания, созванного премьер-министром Георгием Квирикашвили. В совещании приняли участие министр иностранных дел, министр МВД, министр юстиции, Главный прокурор и глава СГБ.



На встрече были обсуждены конкретные предложения по превенции дальнейшего увеличения числа соискателей убежища из Грузии в Европе.



В этой связи речь идет об инициировании законодательных изменений, которые предусматривают ряд превентивных мер, как то: возмещение расходов на реадмиссию депортируемым лицом; ужесточение процедуры по перемене фамилии и т.д. Весь перечень мер будет представлен на ближайшем заседании правительства.



Кроме того, будет усилено двустороннее сотрудничество с ЕС по линии МВД, в частности, в борьбе с организованной преступностью. Также будет проведена общенациональная информационная кампания по разъяснению гражданам рисков, которые несут нарушение правил безвизового передвижения в Шенгенской зоне и последствий, в том числе финансового плана.



Вместе с тем, 6 февраля Первый канал записал интервью с председателем комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава по теме реадмиссии, по информации которой, посредством механизма реадмиссии в Грузию из ЕС были возвращены более 2000 граждан.















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