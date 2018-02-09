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Саакашвили: Меня невозможно напугать, пугайте ваших бабушек


09.02.2018   18:28
Информация о задержании Михеила Саакашвили не подтвердилась. Лидер «Движения новых сил» сделал комментарий для журналистов, собравшихся возле гостиницы где он находился..

«Страной управляет «барыга», который превратился в криминала. Меня невозможно напугать, пугайте лучше ваших бабушек», — заявил Саакашвили.

По его словам, в гостиницу он пришел вместе со своими иностранными друзьями выпить чай и неожиданно в здание вошли люди с автоматами.

«Они лгут, тысяча свидетелей, что эти лица были с автоматами Калашникова наперевес. У них не было права меня задерживать», — заявил Саакашвили.

Как отметил лидер «Движения новых сил», президент Украины пытается от него избавиться.

В связи с задержанием Михеила Саакашвили ранее распространилась противоречивая информация.

По заявлению депутата Верховной Рады Юрия Деревянко, Михеил Саакашвили не задержан, несмотря на то, что возле гостиницы где остановился Саакашвили был мобилизован спецназ. По словам Деревянко, правоохранители хотели задержать лидера «Движения новых сил».

Возле здания гостиницы собрались сторонники Саакашвили и спецназ покинул территорию.

Некоторое время назад, нардеп партии»Батькивщина» Игорь Луценко написал на своей странице в «Фейсбук», что Михеил Саакашвили задержан спецназом «Альфа«.

Еще ранее соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в социальной сети, что бойцы спецподразделения «Альфа» прибыли к зданию гостиницы на Почтовой площади в центре Киева, где находится экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили.






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