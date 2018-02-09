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Правительство активизирует институт полицейских атташе в связи с вызовами либерализации виз
09.02.2018 18:40
Планируется активизация института атташе полиции в связи с вызовами, связанными с либерализацией виз
С целью активизации института атташе полиции состоятся визиты министра внутренних дел в несколько стран Евросоюза.
В администрации правительства сообщают, что правительство Грузии планирует ужесточить меры с целью справиться с вызовами, связанными с либерализацией виз.
Сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили провел чрезвычайное совещание на данную тему, в котором принимали участие вице-премьеры, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр внутренних дел Георгий Гахария, министр юстиции Тея Цулукиани, главный прокурор Ираклий Шотадзе, и начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.
Министерство внутренних дел еще больше усилит форматы двухстороннего сотрудничества со странами-партнерами, особенно в контексте совместной борьбы против организованной преступности.
А также по всей стране будет проводиться активная информационная кампания, которая детально ознакомит население с тем, с какими рисками связано нарушение правил безвизового передвижения в зоне Шенген, и какие результаты повлечет это для них с разной, и в том числе финансовой точки зрения.
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