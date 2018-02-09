Правительство подготовит законодательные поправки с целью сокращения соискателей убежища в ЕС

09.02.2018 19:42 Правительство Грузии планирует ужесточить меры с целью справиться с вызовами, связанными с либерализацией виз. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел специальное совещание на данную тему.



По информации администрации правительства, на совещании рассмотрели шаги, которые планируется сделать в кратчайшие сроки, чтобы количество ищущих убежище в странах Евросоюза не возросло еще больше, и это не стало причиной приостановления либерализации виз.



Разговор идет об инициировании законодательных поправок, в результате которых введут превентивные меры, в том числе такие, как возложение расходов реадмиссии на самих депортированных лиц. А также запланировано ужесточение процедур, связанных с изменением фамилии и т.д. Эти изменения будут представлены на ближайшем заседании правительства.



По сообщению ведомства, МВД еще больше усилит форматы двухстороннего сотрудничества со странами партнерами, особенно в контексте совместной борьбы против организованной преступности. Кроме того, министр внутренних дел посетит несколько стран Евросоюза, чтобы еще больше активизировать институт атташе полиции.



По плану правительства, по всей стране будет проводиться активная информационная кампания, которая детально проинформирует население о том, с какими рисками связано нарушение правил безвизового передвижения в зоне Шенген, и какие результаты повлечет это для них с разной, и в том числе финансовой точки зрения.



На совещании присутствовали вице-премьеры, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, и министр внутренних дел Георгий Гахария, министр юстиции Тея Цулукиани, главный прокурор Ираклий Шотадзе, и начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.



По информации Общественного вещателя Германии, по причине возросшего криминала правительство северной Рейн-Вестфалии Германии хочет, чтобы гражданам Грузии ограничили безвизовый режим.



По информации WDR, регион позаботится о том, чтобы прекратить безвизовое сообщение для граждан Грузии на всех землях Германии. По сообщению издания, причиной того являются проблемы, которые по их же словам, создают граждане Грузии, ищущие убежища. В частности создались проблемы в общежитии для беженцев в Оерлингаусене.



По статистике Европейского агентства присвоения убежища (EASO) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число граждан Грузии, соискателей убежища в странах членах Евросоюза, возросло на 35%.

















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