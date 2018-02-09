Прокурор заявляет, что не получил исчерпывающих ответов от Бурчуладзе по ряду вопросам

09.02.2018 20:09 Решение о последующих действиях по делу фонда «Иавнана» прокуратура примет после анализа всей имеющейся информации, в том числе полученной в ходе сегодняшнего опроса в суде Пааты Бурчуладзе, — об этом прокурор Майя Джваршеишвили заявила, отвечая на вопрос журналистов, будет ли прекращенно дело после того, как Бурчуладзе ответил на вопросы следствия.



По ее словам, хотя на часть вопросов сегодня были получены убедительные и исчерпывающие ответы, однако вопросы у следствия все же остались.



«Например, во время пребывания в Тбилиси Паата Бурчуладзе арендовал гостиницы высокого класса, также из средств фонда были возмещены расходы на зарубежную поездку Пааты Бурчуладзе вместе с супругой», — отметила Джваршеишвили.



Прокурор также не исключила возможность повторного опроса Бурчуладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

