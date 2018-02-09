Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокурор заявляет, что не получил исчерпывающих ответов от Бурчуладзе по ряду вопросам


09.02.2018   20:09
Решение о последующих действиях по делу фонда «Иавнана» прокуратура примет после анализа всей имеющейся информации, в том числе полученной в ходе сегодняшнего опроса в суде Пааты Бурчуладзе, — об этом прокурор Майя Джваршеишвили заявила, отвечая на вопрос журналистов, будет ли прекращенно дело после того, как Бурчуладзе ответил на вопросы следствия.

По ее словам, хотя на часть вопросов сегодня были получены убедительные и исчерпывающие ответы, однако вопросы у следствия все же остались.

«Например, во время пребывания в Тбилиси Паата Бурчуладзе арендовал гостиницы высокого класса, также из средств фонда были возмещены расходы на зарубежную поездку Пааты Бурчуладзе вместе с супругой», — отметила Джваршеишвили.

Прокурор также не исключила возможность повторного опроса Бурчуладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе
Американские конгрессмены об отношениях с Грузией
МВФ: Грузия развивается быстрее, чем мы думали
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна