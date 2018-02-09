«Грузинская мечта» называет клеветой заявления Афгана Мухтарлы

09.02.2018 20:10 Это обычная клевета - заявил председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Звиад Квачантирадзе в ответ на заявление азербайджанского журналиста.



"То, что делают Мухтарлы и его жена против грузинского государства, напрямую является коварным шагом"- заявил Квачантирадзе.



По заявлению Афгана Мухтарлы, его похищение произошло по просьбе премьер-министра Грузии. По словам Звиада Квачантирадзе, оппоненты правящей команды используют заявления Афгана Мухтарлы против них.



"Его заявления против нашей власти очень просто и очень удобно используют наши оппоненты, и видите, они уже подняли в прямом понимании лай"- заявил Звиад Квачантирадзе.



Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа отозвался на заявление Афгана Мухтарлы в социальной сети и отметил, что этим действием азербайджанский журналист выполняет политический заказ.



"Стоит сожаления также, что на данное время следствие не смогло установить реальную картину "исчезновения" Мухтарлы, что само по себе содействует всем заявлениям, сделанным против власти, и сейчас уже против премьер-министра Грузии, и я критически воспринимаю это"- говорится в посте Звиада Квачантирадзе на Facebook.

















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