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Кобахидзе: Для предотвращения проблем в связи с визовой либерализацией, парламент будет активно работать вместе с правительством


10.02.2018   12:07
Должны быть приняты все меры для предотвращения осложнений и проблем с этой точки зрения. Соответственно, если в этом плане станет необходимым вмешательство, в том числе, парламента, усовершенствование законодательства, мы обязательно будем работать над этим вместе с правительством, — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о мерах противостояния вызовам, связанным с визовой либерализацией.

По словам Ираклия Кобахидзе, безвизовый режим, наряду с привилегией, является для Грузии ответственностью, полностью осознаваемой правительством.

«Мы с самого начала заявили, что визовая либерализация для нас была как привилегией, так и ответственностью, и мы, конечно, полностью осознаем эту ответственность, правительство будет действовать в соответствии с этой ответственностью. Должны быть приняты все меры для того, чтобы предотвратить осложнения и проблемы с этой точки зрения. Соответственно, если в этом плане станет необходимым вмешательство, в том числе, парламента, усовершенствование законодательства, мы обязательно очень активно будем работать над этим вместе с правительством», -заявил председатель парламента Грузии.






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