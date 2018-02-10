Кобахидзе: Для предотвращения проблем в связи с визовой либерализацией, парламент будет активно работать вместе с правительством

10.02.2018 12:07 Должны быть приняты все меры для предотвращения осложнений и проблем с этой точки зрения. Соответственно, если в этом плане станет необходимым вмешательство, в том числе, парламента, усовершенствование законодательства, мы обязательно будем работать над этим вместе с правительством, — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о мерах противостояния вызовам, связанным с визовой либерализацией.



По словам Ираклия Кобахидзе, безвизовый режим, наряду с привилегией, является для Грузии ответственностью, полностью осознаваемой правительством.



«Мы с самого начала заявили, что визовая либерализация для нас была как привилегией, так и ответственностью, и мы, конечно, полностью осознаем эту ответственность, правительство будет действовать в соответствии с этой ответственностью. Должны быть приняты все меры для того, чтобы предотвратить осложнения и проблемы с этой точки зрения. Соответственно, если в этом плане станет необходимым вмешательство, в том числе, парламента, усовершенствование законодательства, мы обязательно очень активно будем работать над этим вместе с правительством», -заявил председатель парламента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

