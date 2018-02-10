МВД Украины опровергает попытку задержания Михеила Саакашвили

10.02.2018 12:41 Ни одно из правоохранительных подразделений в пятницу не приезжало в киевский отель для задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, - сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передает РИА Новости.



Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе ранее написал в Facebook, что спецподразделение СБУ "Альфа" приехало в киевский отель для задержания бывшего губернатора Одесской области. СБ Украины опровергло эту информацию. Позже соратники политика заявили, что СБУ якобы покинуло отель, однако украинские власти намерены принудительно выдворить Саакашвили из Украины в третью страну.

"Никакого спецназа ни одного из правоохранительных подразделений там не было и быть не могло. Никаких попыток задержания Саакашвили не осуществлялось. Они не смогут предоставить ни видео, ни фото "Альфы". Это чисто информационная провокация", — написал Шкиряк в Facebook.



Он считает подобное заявление работой пиарщиков Саакашвили с целью привлечения к нему внимания.

"Его вопрос будет решаться исключительно согласно норм законов Украины и норм международного права. Только так", — написал Шкиряк.



Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание в Украине.



Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.















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