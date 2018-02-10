Джанелидзе: Необходимо обратить внимание на статистику, которая касается растущего количества соискателей убежища

10.02.2018 13:09 «Сегодня нет той данности, когда может быть задействован механизм приостановления визалиберализации, но важно принять во внимание статистику по направлению соискателей убежища», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, правительство Грузии следит за процессом визалиберализации и активно сотрудничает со странами – партнерами по данному вопросу.



«Очень важно, что мы принимаем во внимание все беспокойства, которые имеются у стран – членов ЕС. В связи с этим состоялась специальная встреча премьер – министра с членами правительства, где мы обсудили планы, которые напрямую связаны с максимальной информированностью нашего населения о том, с какими угрозами связаны с нелегальными визитами наших граждан в страны Евросоюза, а также незаконные требования о предоставлении убежища, так как этим им наносится финансовый ущерб и другие риски.



Мы активно будем сотрудничать со странами – партнерами с помощью МВД, чтобы наша вовлеченность в сфере борьбы с организованной преступностью была более активна и конечно мы будем работать над регуляциями по созданию соответствующих механизмов, чтобы не случилось незаконное использование режима визалиберализации», — заявил Джанелидзе.



На вопрос, кто кроме Германии высказал Грузии свои претензии по вопросу о предоставлении убежищ, министр ответил:



«Мы обмениваемся статистикой со всеми странами, было несколько государств, где выросло количество соискателей убежища, но мы работаем в двустороннем режиме со всеми странами и делаем все для того, чтобы не создать угрозу приостановления механизма либерализации визового режима Грузии», — заявил министр иностранных дел.















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