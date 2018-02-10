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Обвинения Мухтарлы перешли разумную границу - Субари


10.02.2018   15:06
Министр по делам беженцев и расселению Грузии считает клеветой обвинения в адрес премьер-министра Георгия Квирикашвили в причастности к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

«Я понимаю, когда человек находится в тюрьме, его может волновать очень многое, но выдумывать ложные обвинения недопустимо, тем более журналисту у которого есть претензия заниматься журналистскими расследованиями» заявил Субари комментируя заявления Афгана Мухтарлы.

По оценке Субари, заявления Мухтарлы несерьёзны.

«Что касается того, как он попал на границу, в связи с этим существует много вопросов, на которые ответит следствие. Когда среди бела дня происходит подобный инцидент, то невозможно, чтобы факт не засвитедельствовали хотя бы несколько очевидцев, соответственно, если бы похищение с центра Тбилиси действительно бы имело место, то это абсурд. Обвинения Мухтарлы перешли границу и лучше бы, чтобы он вообще ничего не говорил по этому поводу», — заявил Субари.

Напомним, что Афган Мухтарлы заявил, что распоряжение о его похищении и передаче Азербайджану было дано непосредственно премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.






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