Обвинения Мухтарлы перешли разумную границу - Субари

10.02.2018 15:06 Министр по делам беженцев и расселению Грузии считает клеветой обвинения в адрес премьер-министра Георгия Квирикашвили в причастности к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Я понимаю, когда человек находится в тюрьме, его может волновать очень многое, но выдумывать ложные обвинения недопустимо, тем более журналисту у которого есть претензия заниматься журналистскими расследованиями» заявил Субари комментируя заявления Афгана Мухтарлы.



По оценке Субари, заявления Мухтарлы несерьёзны.



«Что касается того, как он попал на границу, в связи с этим существует много вопросов, на которые ответит следствие. Когда среди бела дня происходит подобный инцидент, то невозможно, чтобы факт не засвитедельствовали хотя бы несколько очевидцев, соответственно, если бы похищение с центра Тбилиси действительно бы имело место, то это абсурд. Обвинения Мухтарлы перешли границу и лучше бы, чтобы он вообще ничего не говорил по этому поводу», — заявил Субари.



Напомним, что Афган Мухтарлы заявил, что распоряжение о его похищении и передаче Азербайджану было дано непосредственно премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.















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