Махароблишвили: Для граждан, которые были реадмиссированы планируются определенные штрафы

10.02.2018 15:41 По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили, в связи с визалиберализацией планируются определенные законодательные изменения. По его словам, об этом говорили на встрече с премьер – министром и членами кабинета министров.



Как заявил замминистра, на данном этапе пока нельзя говорить о конкретных изменениях, которые будут приняты, но это будет касаться выдачи паспорта, усложнения процедуры смены имени и фамилии и введении определенных штрафов для лиц подвергшихся реадмиссии.



С точки зрения реадмиссии нужно отметить, что Грузия очень активно сотрудничает с партнерами, у нас более 95% высокий показатель по реадмиссированным гражданам.



Для снижения нарушений будет важно более активно сотрудничать с европейскими партнерами. Институт полицейских атташе провел хорошую работу, но важно более активно обмениваться информацией. С этой целью планируются ряд визитов министра внутренних дел в ряд европейских стран», — заявил Вахтанг Махароблишвили.



По его словам, планируется проведение информационной кампании третьей волны, целью которой станет максимальная информированность населения для того, чтобы граждане не совершали действий, котоыре могут ударить по их финансовому положению.















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