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Саакашвили советует грузинской оппозиции выявить единого кандидата в президенты
11.02.2018 11:52
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует оппозиции и, в том числе, «Национальному движению», к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз.
Как отметил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2», когда в стране возникают большие вызовы, отсутствие объединения оппозиции является преступлением. По словам экс-президента, общий кандидат оппозиции должен быть выбран по справедливым и объективным правилам.
«Национальное движение» должно провести к президентским выборам праймериз, вместе с другими оппозиционными партиями, мы должны провести, к слову, трехмесячные дебаты, поручить любой социологической компании рассчитать рейтинги, и через три месяца все поддержать кандидата с самым высоким рейтингом. Вот так мы должны действовать. Никакой отдельный партийный кандидат эффективным не будет», - заявил Михеил Саакашвили.
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