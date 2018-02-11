Саакашвили советует грузинской оппозиции выявить единого кандидата в президенты

11.02.2018 11:52 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует оппозиции и, в том числе, «Национальному движению», к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз.



Как отметил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2», когда в стране возникают большие вызовы, отсутствие объединения оппозиции является преступлением. По словам экс-президента, общий кандидат оппозиции должен быть выбран по справедливым и объективным правилам.



«Национальное движение» должно провести к президентским выборам праймериз, вместе с другими оппозиционными партиями, мы должны провести, к слову, трехмесячные дебаты, поручить любой социологической компании рассчитать рейтинги, и через три месяца все поддержать кандидата с самым высоким рейтингом. Вот так мы должны действовать. Никакой отдельный партийный кандидат эффективным не будет», - заявил Михеил Саакашвили.















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