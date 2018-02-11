Саакашвили: Миграционная служба Украины подписала пакет документов о моей депортации

11.02.2018 11:55 По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, власти Украины подготовили и подписали документы о его депортации в Польшу. Об этом Саакашвили заявил в эфире телекомпании «Рустави 2».



По мнению экс-президента, именно с целью его депортации Генпрокуратура Украины не стала требовать для него продления домашнего ареста.



«Прокуратура Украины отказалась от моего домашнего ареста, на мой взгляд, именно для того, чтобы подготовить мою депортацию из страны. Более того, по моей информации, миграционная служба Украины подписала пакет документов о моей депортации, в частности, о реадмиссии, то есть, меня хотят отправить туда, откуда я въехал в страну, в Польшу. Конечно, депортация одного человека не будет невозможной, если власти приняли это решение, но это будет нелегко. Разумеется, они в конечном итоге могут это сделать, но имейте в виду, что это не та система, которую мы создали в Грузии. В этой системе люди не выполняют такие приказы», - сказал Михеил Саакашвили.















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