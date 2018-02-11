|
В парламенте Грузии состоится прием по случаю 100-ления восстановления автокефалии
11.02.2018 12:51
В зале имени Шота Руставели в парламенте сегодня состоится прием в рамках конференции, посвященной 100-летию восстановления автокефалии Грузинской православной Церкви – «Религия и общественная жизнь».
Прием проведут первый заместитель председателя парламента Георгий Вольски и председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Дждаши.
Параллельно, пройдет выставка «Грузинская церковь в 1917-2017 годах».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна