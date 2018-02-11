В парламенте Грузии состоится прием по случаю 100-ления восстановления автокефалии

11.02.2018 12:51 В зале имени Шота Руставели в парламенте сегодня состоится прием в рамках конференции, посвященной 100-летию восстановления автокефалии Грузинской православной Церкви – «Религия и общественная жизнь».



Прием проведут первый заместитель председателя парламента Георгий Вольски и председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Дждаши.



Параллельно, пройдет выставка «Грузинская церковь в 1917-2017 годах».















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