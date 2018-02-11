США призвали Иран прекратить провокационные действия в регионе

11.02.2018 13:32 Белый дом выступил с заявлением в связи с инцидентами на сирийско-израильской границе и призвал Иран прекратить провокационные действия в регионе.



«Израиль является надежным союзником США и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и содействовать установлению мира в регионе», - говорится в заявлении Белого дома.



Инцидент на сирийско-израильской границе прокомментировало и министерство обороны США. «Израиль - наш самый близкий партнер в регионе в области безопасности, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищать себя от угроз своей территории и своему народу. Мы разделяем обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий Ирана, угрожающих международному миру и безопасности», - заявили в Пентагоне.



Вчера утром израильский военный вертолет сбил в районе Голанских высот иранский беспилотник, который вошел в воздушное пространство государства с территории Сирии. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала иранские цели на территории Сирии и уничтожила иранский пункт управления. После этого израильские истребители были обстреляны сирийскими системами ПВО. Тяжело ранен один из пилотов.















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