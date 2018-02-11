Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывший президент Грузии, видимо, оторван от грузинской реальности - Бердзенишвили


11.02.2018   17:38
По мнению одного из лидеров Республиканской партии Левана Бердзенишвили, «Национальное движение» не сможет договориться по единому кандидату в президенты и с бывшими коллегами – «Европейской Грузией», а не только с другими оппозиционными силами.

По словам Левана Бердзенишвили, идея единства сама собой хороша, однако оппозиционный спектр на выборах в местное самоуправление объединиться не смог.

«Идея сама по себе не сложна, «Сила в единстве» написано у нас на гербе Грузии, и это одна из наших главных идей, но я сомневаюсь, чтобы она была реалистичной. Не так давно, когда такая задача встала на выборах мэра, партия Саакашвили, как и другие партии, не замешкались и назвали своих кандидатов, несмотря на то, что было совершенно ясно, что и тогда объединение было бы более выгодным. Поэтому это разговоры, не имеющие какого-либо основания. Видимо, бывший президент Грузии все-таки оторван от грузинской реальности. Хорошо, что Саакашвили об этом вспомнил, однако тут, в Грузии, это и так знали, так что, диктовка никому не требуется - понятно, что единый кандидат - это было бы хорошо, если, конечно, получится», - заявил Леван Бердзенишвили.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует оппозиции и, в том числе, «Национальному движению», к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей
Китайская железнодорожная корпорация интересуется портом Анаклия
Ассоциация производителей орехов ожидает в текущем году роста экспорта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: Опасность приостановки безвиза с ЕС отсутствует
Парламент Дагестана поддержал кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора
Глава Дагестана пообещал, что завоза кадров в республику не будет
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна