Бывший президент Грузии, видимо, оторван от грузинской реальности - Бердзенишвили

11.02.2018 17:38 По мнению одного из лидеров Республиканской партии Левана Бердзенишвили, «Национальное движение» не сможет договориться по единому кандидату в президенты и с бывшими коллегами – «Европейской Грузией», а не только с другими оппозиционными силами.



По словам Левана Бердзенишвили, идея единства сама собой хороша, однако оппозиционный спектр на выборах в местное самоуправление объединиться не смог.



«Идея сама по себе не сложна, «Сила в единстве» написано у нас на гербе Грузии, и это одна из наших главных идей, но я сомневаюсь, чтобы она была реалистичной. Не так давно, когда такая задача встала на выборах мэра, партия Саакашвили, как и другие партии, не замешкались и назвали своих кандидатов, несмотря на то, что было совершенно ясно, что и тогда объединение было бы более выгодным. Поэтому это разговоры, не имеющие какого-либо основания. Видимо, бывший президент Грузии все-таки оторван от грузинской реальности. Хорошо, что Саакашвили об этом вспомнил, однако тут, в Грузии, это и так знали, так что, диктовка никому не требуется - понятно, что единый кандидат - это было бы хорошо, если, конечно, получится», - заявил Леван Бердзенишвили.



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует оппозиции и, в том числе, «Национальному движению», к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз.















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