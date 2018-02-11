Бокерия назвал вчерашнее интервью Саакашвили потоком взаимоисключающих мыслей деградировавшего лидера

11.02.2018 17:54 Между силами прозападной оппозиции должно быть сотрудничество, должно произойти объединение для решения конкретных избирательных задач, просто это не может произойти вокруг фигуры Саакашвили, – об этом сообщил «IPN» руководитель политсовета «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

По его словам, объединение прозападной оппозиции вокруг Саакашвили произойти не может.



«Объединение прозападной оппозиции вокруг Саакашвили произойти не может. Подтверждение этому – вчерашнее интервью, которое было потоком взаимоисключающих мыслей деградировавшего лидера. Он, с одной стороны, призывал оппозиционные партии к объединению к президентским выборам, с другой стороны, говорил, что выборы не имеют смысла, так как выборами Иванишвили не победить. Этот посыл устраивает Иванишвили, так как посыл разжигает у протестных избирателей безнадежность. Говорил о каком-то объединении с нами, при этом продолжал грязную кампанию клеветы в стиле «Асавал-дасавали» и «Грузинской мечты», в том числе, и против «Европейской Грузии»… Между силами прозападной оппозиции должно быть сотрудничество, должно произойти объединение для решения конкретных избирательных задач, просто это не может произойти вокруг фигуры Саакашвили, что заключало его вчерашнее интервью и, в целом, его посылы», - заявил Бокерия.



По его словам, «Европейская Грузия» рассматривает сотрудничество со всеми прозападными политическими силами. «Наш тест прост – политическая партия не должна быть союзником Путина, не должна проповедовать ненависть и насилие, и не должна быть союзником Иванишвили. Сотрудничество с «Национальным движением» зависит от того, каким будет формат и какой будет их позиция. Вчерашний посыл – давайте объединимся и, в то же время, брань – это игра Иванишвили», - отметил Гига Бокерия.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили советует оппозиции и, в том числе, «Национальному движению», к президентским выборам выявить единого кандидата путем праймериз. Как отметил вчера Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2», когда в стране возникают большие вызовы, отсутствие объединения оппозиции является преступлением. По словам экс-президента, общий кандидат оппозиции должен быть выбран по справедливым и объективным правилам.



Говоря о сотрудничестве с оппозицией, экс-президент коснулся и своих бывших соратников по партии и отметил, что возможно сотрудничество и с «Европейской Грузией».















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