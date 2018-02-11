Премьер-министр Грузии выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой

11.02.2018 20:23 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в России. Заявление размещено на его официальной странице в социальной сети «Фейсбук».



«Выражаю глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой рядом с Москвой, за которой последовала гибель 71 пассажира. От имени грузинского народа, выражаю соболезнования российскому народу, семьям погибших, близким и желаю им стойкости в этом испытании», — говорится в письме Георгия Квирикашвили.















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