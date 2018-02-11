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В парламенте состоялся прием по случаю 100-летия восстановления автокефалии
11.02.2018 20:24
В зале имени Шота Руставели в парламенте сегодня состоялся прием в рамках конференции, посвященной 100-летию восстановления автокефалии Грузинской православной Церкви – «Религия и общественная жизнь».
На мероприятии присутствовали депутаты и представители духовенства, делегаты, участвующие в международной конференции.
Первый заместитель председателя парламента Гия Вольский на приеме говорил о роли православной церкви Грузии и ее месте в православном мире.
«Грузия занимает исключительное место в православном мире. Об этом свидетельствует наша история», — отметил Вольский.
Параллельно, прошла выставка «Грузинская церковь в 1917-2017 годах».
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