Стартовала новая кампания с требованием реформы ОВГ

11.02.2018 20:49 Более 70 представителей гражданского общества, в том числе, представители более 30 неправительственных организаций, наччали новую кампанию, целью которой является реформирование Общественного вещателя Грузии.



Инициаторы кампании, в том числе, НПО «Международная прозрачность – Грузия», Хартия журналистской этики, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Открытое общество – Грузия» и другие организации, говорят о «глубоком институциональном кризисе» на ОВГ и выдвигают несколько требований.



Представители гражданского общества требуют встречи с премьер-министром в связи с происходящими на ОВГ процессами, и также считают необходимым, чтобы Парламент вызвал членов Попечительского совета и генерального директора ОВГ, и изучил «насколько выполняет вещатель предусмотренные законом обязательства».



Одним из требований инициаторов кампании является отставка генерального директора ОВГ Васила Маглаперидзе, который был назначен руководителем канала в прошлом году. По их словам, именно с Маглаперидзе связаны «туманный план реформы вещателя, непрозрачная кадровая политика... сомнительные тендеры, невыполнение программных приоритетов, лояльная к властям редакционная политика, закрытие европейского бюро и т. д.».



Они также считают, что принятые менеджментом ОВГ «непоследовательные и спорные решения» должны быть изучены, и с этой целью в ОВГ должен быть проведен внеплановый аудит.

Одним из главных требований представителей гражданского общества является реформа Общественного вещателя и его Попечительского совета. По их словам, для защиты от политического и экономического влияния и формирования эффективного, подотчетного совета необходимо создать рабочую группу в Парламенте с участием гражданского общества, который будет работать над созданием наилучшей модели квотирования и избрания членов Попечительского совета».



Еще одним требованием инициаторов кампании является то, чтобы Парламент не стал преодолевать вето президента, которое касается принятых в декабре 2017 года поправок к Закону «О вещании». По заявлению представителей гражданского общества, эти законодательные поправки «снижают публичность и прозрачность ОВГ, увеличивают риски коррупции и существенно вредят рекламному рынку». По их мнению, Парламент вместе с гражданским сектором и другими заинтересованными сторонами должен начать работу над поправками, «которые действительно необходимы для реформирования вещателя».



Против принятия спорных законодательных поправок выступают также представители медиа-организаций, которые поддерживают инициативу реформы ОВГ, и которые две недели назад по данному вопросу встречались с председателем Парламента.



Парламентское большинство, внутри которого есть различия в мнениях по законодательным изменениям, связанным с ОВГ, к обсуждению замечаний президента к спорному законопроекту, которые были представлены 15 января, вернется на следующей сессионной неделе.



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