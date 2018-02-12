Сергеенко: Не подтверждаю, что буду кандидатом в президенты Грузии от правящей партии

12.02.2018 13:06 Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко не подтверждает информацию о том, что будет кандидатом в президенты Грузии от правящей партии «Грузинская Мечта».



По его словам, до настоящего времени с ним не проводились консультации по этому вопросу.



«По ситуации на сегодня, 11 часов 12 февраля, не подтверждаю, что у нас на эту тему проходят какие-либо консультации. Что будет в будущем, не могу сказать» – заявил Давид Сергеенко журналистам.















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