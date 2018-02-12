Квирикашвили: Заслугой церкви, лично его Святейшества является сохранение исторической традиции нашей толерантности

12.02.2018 13:33 Эта традиция и культура, основанная на доверии и уважении между обществом и церковью, является одним из достижений нашей истории, сильнейшей опорой и на ней выстроена государственность Грузии, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил выступая на международной конференции – «Религия и общественная жизнь».



Как отметил Георгий Квирикашвили, приветствуется, что 100-летию восстановления автокефалии церкви Грузии посвящается международная конференция.



«В целом, для обсуждения и исследования вопросов религии очень важна платформа такого диалога, тем более, что грузинское богословское слово и мнение всегда было и есть интересным для христианского мира. Поэтому думаю, что совершенно естественно, что научная конференция и дискуссии по такой актуальной теме, как религия и общественная жизнь, проходят в Грузии, где существует многовековой, богатый опыт гармоничных отношений между религией и обществом. Эта традиция и культура, основанная на доверии и уважении между обществом и церковью, является одним из достижений нашей истории, сильнейшей опорой и на ней выстроена государственность Грузии. В этом огромная заслуга грузинской православной церкви, которая активно участвовала в жизни страны и представляла собой консолидирующую силу нации», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, Грузия много раз вставала перед испытаниями, и в этом время именно церковь, патриархи всегда играли исключительную роль.



«С этой точки зрения особый вклад принадлежит его Святейшеству, Католикосу-Патриарху Илие Второму, нашему духовному отцу, который 40 лет возглавляет нашу церковь и заслуга которого перед нашей родиной бесценна. Заслугой грузинской православной церкви, лично его Святейшества является сохранение исторической традиции нашей толерантности, что обеспечивает уважение к разным религиям и мирное сосуществования представителей разного вероисповедания в обществе», — заявил Георгий Квирикашвили.















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