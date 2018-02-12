Саакашвили не придет в прокуратуру Киева для дачи пояснений по экстрадиционной проверке

12.02.2018 13:43 Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили не придет для дачи пояснений по экстрадиционной проверке в прокуратуру Киева в понедельник, поскольку считает ее незаконной.



"Мы против экстрадиционной проверки и считаем ее незаконной. Украина уже два раза отказывала Грузии в экстрадиции по этим же основаниям и запросам. И мы имеем право не является, поскольку направили свои официальные пояснения и позицию", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.



9 февраля Р.Чорнолуцкий направил в прокуратуру Киева соответствующее письмо, в котором указывает, что считает экстрадиционную проверку в отношении М.Саакашвили незаконной.



Адвокат обращает внимание, что в ходатайстве Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии не предоставлены гарантии о пересмотре судебных решений, принятых в отношении М.Саакашвили, что с учетом международного законодательства противоречит "приемлемости таких ходатайств".



Р.Чорнолуцкий указывает, что М.Саакашвили не пребывал на территории Украины с 17 июля по 10 сентября 2017 года и грузинская сторона не предоставила доказательства пребывания его в Украине во время подачи ходатайства "О выдаче М.Саакашвили" от 1 сентября 2017 года.



Адвокат также отмечает, что в 2014 и 2015 годах Генпрокуратура Украины уже проводила экстрадиционную проверку по ходатайству правоохранительных органов Грузии, и 31 марта 2015 года приняла решение отказать в выдаче М.Саакашвили Грузии. Соответственно, по указанным в ходатайстве уголовным делам уже принималось решение об отказе в экстрадиции, поскольку "такие дела носят характер политического преследования".



Р.Чорнолуцкий приводит в качестве аргумента и решение ЕСПЧ от 28 ноября 2011 года по делу "Мерабишвили против Грузии". В нем речь идет о том, что генеральный прокурор Грузии и начальник Управления пенитенциарной службы в декабре 2013 года склоняли осужденного по нескольким делам бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили к даче изобличительных показаний по ряду дел, в частности, о смерти экс-премьера Грузии Зураба Жвании и "оффшорных банковских счетах экс-президента Грузии Михеила Саакашвили".















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