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Каладзе представил новый портал – «Твоя идея мэру города»
12.02.2018 14:56
Мэр столицы Каха Каладзе провел презентацию нового портала «Твоя идея мэру города».ь Целью проекта является представление креативных идей, проектов и вовлечение граждан в управление городом.
«До выборов я говорил, что мы обязательно создадим платформу, к которой можно подключить очень много людей. Они будут знакомить нас с идеями и конкретными проектами. Очень важно разрушить стереотипы, что один человек, или конкретная группа решит актуальные для города проблемы. Конечно, на нас большая ответственность по заботе о городе, мы сделаем все, однако хочу, чтобы в развитии города и успехе участвовали как можно больше людей. Именно этот конкретный проект позволит нам сделать это», — заявил Каха Каладзе.
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