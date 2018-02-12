Минздрав Грузии работает над решением проблемы полипрагмазии

12.02.2018 15:03 «Полипрагмазия не является для нас неизвестной проблемой и я заверяю, что для улаживания этой проблемы ведется очень эффективная работа», - отметил глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко, откликаясь на заявление руководителя Ассоциации представителей фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили.



«Вообще в глобальной медицине существует такое понятие как полипрагмазия. Это когда врач прописывает пациенту больше лекарств, чем ему реально нужно. У этого есть свои причины. Частично тут определенные маркетинговые интересы, частично, врач страхуется, чтобы у пациента не было нехватки. Это направление известно нам и я заверяю, что для улаживания этой проблемы ведется очень эффективная работа», - заявил Сергеенко.



Напомним, что на прошлой неделе после встречи министра здравоохранения и представителей компаний, действующих в сфере производства медикаментов, руководитель Ассоциации представителей фармацевтических компаний Ираклий Маргвелашвили заявил, что на встрече «производители поставили вопрос о контролировании неэтических действий со стороны недобросовестных фармацевтических компаний».



«Цивилизованная индустрия требует того, чтобы значительно контролировались неэтические действия, к которым сегодня в Грузии прибегают многие недобросовестные фармацевтические компании, в частности, заинтересовывание врачей и медицинской сферы, взамен чего происходит нецелевое назначение весьма дорогостоящих медикаментов. Это будет наша просьба, часть того партнерства, что мы ожидаем со стороны правительства Грузии», - заявил Маргвелашвили.

















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