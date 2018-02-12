Грузия и Кипр углубляют сотрудничество в сфере образования

12.02.2018 15:20 Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели принял министра образования и культуры Республики Кипр Косту Кадиса.



Министры обменялись информацией о событиях в сфере образования и науки двух стран, и оформили меморандум о будущем сотрудничестве.



Согласно меморандуму, с целью доступности академических учебных программ стороны будут содействовать двухстороннему признанию академической квалификации в учреждениях высшего образования двух стран. А также обеспечат участие ученых, экспертов образования, и студентов в научных конференциях, конгрессах и симпозиумах, которые будут проводиться как на Кипре, так и в Грузии.



Углубится также сотрудничество двух сторон в сфере науки. Стороны поддерживают сотрудничество и установление прямых контактов между высшими учебными заведениями Кипра и образовательными, научными, и исследовательскими институтами Грузии. Кроме того, будут содействовать внедрению и расширению программ по учебному обмену академического персонала, исследователей, бакалавров, магистратуры, и докторов.



На встрече министр образования и культуры Республики Кипр ознакомил грузинского коллегу с образовательно-природоохранительным проектом, который успешно осуществляется в общеобразовательных учреждениях Кипра. В рамках данной программы ученики получают значительное образование в связи с окружающей средой, а также поощряется деятельность по охране окружающей среды. Михаил Чхенкели заинтересовался проектом, и отметил, что такие проекты являются чрезвычайно важными для молодежи, и на первом этапе проект можно внедрить в наших молодежных лагерях.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

