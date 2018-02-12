Квирикашвили: Важно, чтобы в грузинскую политику влилась новая энергия

12.02.2018 16:11 Важно, чтобы в грузинскую политику влилась новая энергия, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, обращаясь к участникам проходящего в Тбилисском сакребуло первого молодежного форума органов местного самоуправления Грузии.



Квирикашвили выразил уверенность, что новая платформа, которая объединяет молодежь со всех сакребуло страны, станет очень полезной площадкой для обмена новыми идеями, налаживания сотрудничества и обогатит грузинскую политику новой энергией.



«Открытость для новых идей является правильным и спасительным путем для нашей страны… Очень хорошая тенденция сформировалась у нас по итогам последних выборов в органы самоуправления – это заметное омоложение состава наших сакребуло»- отметил премьер.















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