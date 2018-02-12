Каладзе не видит проблем в участии российских компаний в гостендерах

12.02.2018 16:47 По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, не проблема, если в тендере принимает участие представительство российской компании. Столичный мэр заявил об этом, комментируя информацию, согласно которой в тендере строительства эстакад, запланированных в Тбилиси, участвует только одна российская компания, которая в то же время находится в "черном списке".



"Возможно, раньше она была в "черном списке", но сейчас ее там нет, поскольку, когда истекает срок дисквалификации, компания может принять участие в тендере, но если она и сейчас находится в "черном списке", она физически не сможет участвовать в тендере. Касательно вопроса о том, что только эта компания участвует в тендере, должен сказать, что это неправильно, поскольку ни вы, ни я физически не смогли бы перепроверить это, поскольку тендеры закрытые, и ни одна компания не видит, кто участвует, и какую сумму представит в тендере. Все это закрыто, чтобы все было прозрачно. Подождем, кто победит. Компьютер автоматически выявит это"- заявил Каха Каладзе.



Касательно информации о том, что имена основателей данной компании фигурируют в нарушениях тендерных условий в других проектах, Каладзе ответил, что в тендере участвует не физическое, а юридическое лицо, и не думает, что в данном контексте будут какие-либо проблемы.



"Не проблема, что представительство российской компании принимает участие в тендере. С данной точки зрения у нас нет никаких проблем. Компании могут приехать в Грузию, осуществить инвестицию, дать работу людям, мы только приветствуем это"- заявил Каладзе.



Что касается просьбы оппозиции к столичному градоначальнику, хорошо изучить деятельность этой компании, и так принять решение, мэр ответил чтобы "оппозиция не особо утруждалась".



"Хочу попросить их, не особо утруждаться, мы все сделаем для того, чтобы все тендеры, которые будут проводиться, были прозрачными, и никакой проблемы с данной точки зрения не возникало. Прошу их не нервничать"- отметил мэр Тбилиси.



















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