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Михеил Саакашвили задержан спецназом
12.02.2018 17:24
Михеил Саакашвили был задержан спецназом. Об этом InfoResist сообщил Давид Сакварелидзе.
«Его выкрали вооруженный спецназ и его везут по непонятному направлению», — сообщил Сакварелидзе.
Экс-замгенпрокурора добавил, что его задержали в ресторане Сулугуни на Музейном переулке.
Других подробностей он не сообщил.
На странице Саакашвили в фейсбук появилась следюущая запись:
«Только что возле офиса ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили. Похитители были на трех белых бусах Volkswagen, номер одного из них: АА 0121 СН!»
Также было опубликовано видео задержания политика:
В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда он находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.
Грузия требует выдачи Саакашвили. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах. В январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью.
В Украине Саакашвили судится с Государственной миграционной службой из-за отказа предоставить ему политическое убежище. 5 февраля Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили, признав решение суда первой инстанции об отказе в предоставлении статуса беженца законным. Защита политика намерена подать кассационную жалобу в Верховный Суд Украины.
9 февраля 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридических преград для экстрадиции в Грузию Саакашвили больше нет.
12 февраля в 11.00 Саакашвили не явился в прокуратуру Киева для дачи пояснений в рамках проводимой в отношении него экстрадиционной проверки.
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