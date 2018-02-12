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В украинском ресторане «Сулугуни» рассказали о задержании Саакашвили
12.02.2018 17:43
Неизвестные в масках и с оружием "налетели" на ресторан, задержали лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили и быстро уехали. Об этом "Украинской правде" сообщили в администрации ресторана «Сулугуни», где состоялось задержание.
"Саакашвили и еще людей пять вместе с ним обедали на втором этаже ресторана, когда ворвались люди в масках, с автоматами. Его быстро задержали и уехали", - сказала администратор.
Женщина отметила, что все произошло "за три минуты". Кто проводил задержание для администрации ресторана не понятно.
По ее словам, больше никого, кроме Саакашвили не задерживали.
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