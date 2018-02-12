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Парламентарии Армении и Грузии будут обмениваться опытом
12.02.2018 17:44
В Тбилиси 12 февраля 2018 года состоялась встреча председателя постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении Армена Ашотяна и руководителя Комитета по внешним отношениям грузинского Парламента Софио Кацарава. Стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, а также обмена опытом. Об этом SNG.Today сообщил армянский парламентарий на своей официальной странице в Facebook.
На повестке дня, в частности, рассматривались приоритеты внешней политики обеих стран, а также активизация двусторонних связей в рамках парламентских Ассамблей.
Армен Ашотян отметил, что в первую очередь обсуждалось расширение взаимодействия в рамках ПАСЕ и ОБСЕ.
Кроме того, стороны договорились регулярно проводить встречи профильных комитетов, чтобы обмениваться опытом в таких сферах, как экономика, внедрение демократических реформ, интеграция и сотрудничество с Евросоюзом.
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