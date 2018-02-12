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СБУ опровергает задержание Саакашвили их сотрудниками
12.02.2018 17:56
Сегодня около 15:00 неизвестные схватили Саакашвили, когда тот находился в столичном ресторане "Сулугуни" и увезли в неизвестном направлении
Служба безопасности Украины не задерживала бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили в Киеве. Об этом "Українським Новинам" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Мы не задерживали", - сказала спикер, не сообщив других деталей.
Напомним, что сегодня неопознанные лица схватили Саакашвили и увезли в неизвестном направлении. Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе уточнил, что политик находился в столичном ресторане "Сулугуни".
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