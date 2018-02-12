|
Саакашвили задержан сотрудниками погранслужбы - адвокат
12.02.2018 17:58
Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины, передает РИА «Новости».
«Задержали пограничники, куда его повезли пока неизвестно», — сказал Богомазов.
Другой его адвокат Руслан Чернолуцкий, заявил что защита опасается, что политика задержали с целью выдворения из Украины.
Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в ресторане в Киеве.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна