Саакашвили задержан сотрудниками погранслужбы - адвокат

12.02.2018 17:58 Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины, передает РИА «Новости».



«Задержали пограничники, куда его повезли пока неизвестно», — сказал Богомазов.



Другой его адвокат Руслан Чернолуцкий, заявил что защита опасается, что политика задержали с целью выдворения из Украины.



Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в ресторане в Киеве.















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