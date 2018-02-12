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Сакварелидзе: задержанного Саакашвили везут в аэропорт «Борисполь»


12.02.2018   19:11
По информации сокомандника Михеила Саакашвили Давида Сакварелидзе, задержанного в Киеве Саакашвили везут в аэропорт «Борисполь». Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в «Фейсбук».

«Едем в аэропорт «Борисполь», - написал Сакварелидзе.

Сегодня в киевском ресторане «Сулугуни» люди в масках задержали Михеила Саакашвили. По существующей информации, задержание осуществил спецназ пограничной службы. По информации украинских СМИ, власти Украины собираются депортировать Саакашвили в Польшу.







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