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Сакварелидзе: задержанного Саакашвили везут в аэропорт «Борисполь»
12.02.2018 19:11
По информации сокомандника Михеила Саакашвили Давида Сакварелидзе, задержанного в Киеве Саакашвили везут в аэропорт «Борисполь». Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в «Фейсбук».
«Едем в аэропорт «Борисполь», - написал Сакварелидзе.
Сегодня в киевском ресторане «Сулугуни» люди в масках задержали Михеила Саакашвили. По существующей информации, задержание осуществил спецназ пограничной службы. По информации украинских СМИ, власти Украины собираются депортировать Саакашвили в Польшу.
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