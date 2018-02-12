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Экс-премьер Грузии назначен советником наблюдательного совета компании крупнейшего китайского конгломерата CEFC
12.02.2018 19:13
Ираклий Гарибашвили назначен советником наблюдательного совета компании по управлению региональными проектами одного из крупнейших китайских конгломератов CEFC Energy Company Limited.
Компания будет управлять инвестициями CEFC в регионе.
Один из крупнейших китайских конгломератов CEFC Energy Company Limited активно работает в различных сферах энергетики, финансов и индустрии. Сферу интересов компании также представляют ценные бумаги, управление активов и строительство трансграничных терминалов.
По данным за 2017 год, компания CEFC Energy Company Limited названа 8-ой самой крупной китайской компанией, а в рейтинге Fortune она занимает 222 место среди 500 крупнейших компаний мира. Годовой оборот CEFC составляет 40 млрд долларов США. Конгломерат CEFC Energy Company Limited осуществляет крупные международные проекты в странах Европы и Азии, а также – в Грузии.
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