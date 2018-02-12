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Саакашвили может быть депортирован в Польшу
12.02.2018 19:19
Экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, которого сегодня задержали в Киеве, депортируют из Украины. Об этом ТСН сообщили собственные источники.
"Да, это депортация. Депортация в Европу", - отметил высокопоставленный чиновник.
В то же время другой высокопоставленный источник отметил, что его депортируют не в Нидерланды, ведь туда он мог поехать только по собственному желанию. Но такую возможность [поехать в Нидерланды] ему оставили в случае, если он согласится на добровольную депортацию.
"Это называется реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - добавил собеседник.
Как отмечается, таким образом Саакашвили будет депортирован в Польшу, ведь в Украину он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу.
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