Саакашвили может быть депортирован в Польшу

12.02.2018 19:19 Экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, которого сегодня задержали в Киеве, депортируют из Украины. Об этом ТСН сообщили собственные источники.



"Да, это депортация. Депортация в Европу", - отметил высокопоставленный чиновник.



В то же время другой высокопоставленный источник отметил, что его депортируют не в Нидерланды, ведь туда он мог поехать только по собственному желанию. Но такую возможность [поехать в Нидерланды] ему оставили в случае, если он согласится на добровольную депортацию.



"Это называется реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - добавил собеседник.



Как отмечается, таким образом Саакашвили будет депортирован в Польшу, ведь в Украину он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу.















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