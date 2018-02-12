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Вольский не ожидает экстрадиции Саакашвили в Грузию
12.02.2018 19:35
Задержание в понедельник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве вряд ли связано с его экстрадицией в Тбилиси, считает один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Гиоргий Вольский. Об этом он заявил в понедельник журналистам, передает "Интерфакс".
"Думаю, что задержание в Киеве Саакашвили не должно быть связано с предъявленными ему грузинской стороной обвинениями. У Украины к нему свои претензии", – сказал Вольский.
При этом он заявил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию не создаст в Тбилиси никаких проблем.
"Главное, что в отношении Саакашвили закон должен быть исполнен", – сказал Вольский.
Как сообщалось, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.
Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.
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