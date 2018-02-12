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Адвокат Саакашвили сообщил детали его задержания:


12.02.2018   19:39
Лидер партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали неизвестные вооруженные люди в военной форме, заявил адвокат Руслан Чернолуцкий у входа в ресторан «Сулугуни» в центре Киева, где, как сообщается, происходило задержание. Трансляцию с места событий вело «Общественное».

Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего
«Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего », - сказал Чернолуцкий

По словам адвоката, экс-президент Грузии находится в Украине легально, на основе справки, выданной в соответствии с законом о статусе беженца и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

«Никаких оснований для выдворения Михеила нет. Решение, которое вынесли в пользу ДМС 5 февраля, говорит о том, что он на период обжалования рассмотрения в кассационной инстанции легально находится в Украине », - добавил адвокат.

При этом он подчеркнул, что экстрадиция Саакашвили невозможна, так как проверка экстрадиции в Грузию еще не закончилась.

«Поэтому остается незаконное выдворение, причем по применению каких-то неизвестных вооруженных спецназовцев или преступных группировок, которые помогают власти это сделать», - заявил Чернолуцкий.

Адвокат Саакашвили считает, что реадмиссия на территорию Польши тоже на данный момент невозможна, так как Варшава не дала согласия на эту процедуру.






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