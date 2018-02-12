|
Адвокат Саакашвили сообщил детали его задержания:
12.02.2018 19:39
Лидер партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали неизвестные вооруженные люди в военной форме, заявил адвокат Руслан Чернолуцкий у входа в ресторан «Сулугуни» в центре Киева, где, как сообщается, происходило задержание. Трансляцию с места событий вело «Общественное».
Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего
«Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего », - сказал Чернолуцкий
По словам адвоката, экс-президент Грузии находится в Украине легально, на основе справки, выданной в соответствии с законом о статусе беженца и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.
«Никаких оснований для выдворения Михеила нет. Решение, которое вынесли в пользу ДМС 5 февраля, говорит о том, что он на период обжалования рассмотрения в кассационной инстанции легально находится в Украине », - добавил адвокат.
При этом он подчеркнул, что экстрадиция Саакашвили невозможна, так как проверка экстрадиции в Грузию еще не закончилась.
«Поэтому остается незаконное выдворение, причем по применению каких-то неизвестных вооруженных спецназовцев или преступных группировок, которые помогают власти это сделать», - заявил Чернолуцкий.
Адвокат Саакашвили считает, что реадмиссия на территорию Польши тоже на данный момент невозможна, так как Варшава не дала согласия на эту процедуру.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна