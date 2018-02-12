Адвокат Саакашвили сообщил детали его задержания:

12.02.2018 19:39 Лидер партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали неизвестные вооруженные люди в военной форме, заявил адвокат Руслан Чернолуцкий у входа в ресторан «Сулугуни» в центре Киева, где, как сообщается, происходило задержание. Трансляцию с места событий вело «Общественное».



Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего

«Работали спецназовцы. Где 10-12 человек. Увезли в неизвестном направлении. Два автобуса были отсняты на фото. Сейчас пытаемся выяснить, кто это сделал и на основании чего », - сказал Чернолуцкий



По словам адвоката, экс-президент Грузии находится в Украине легально, на основе справки, выданной в соответствии с законом о статусе беженца и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.



«Никаких оснований для выдворения Михеила нет. Решение, которое вынесли в пользу ДМС 5 февраля, говорит о том, что он на период обжалования рассмотрения в кассационной инстанции легально находится в Украине », - добавил адвокат.



При этом он подчеркнул, что экстрадиция Саакашвили невозможна, так как проверка экстрадиции в Грузию еще не закончилась.



«Поэтому остается незаконное выдворение, причем по применению каких-то неизвестных вооруженных спецназовцев или преступных группировок, которые помогают власти это сделать», - заявил Чернолуцкий.



Адвокат Саакашвили считает, что реадмиссия на территорию Польши тоже на данный момент невозможна, так как Варшава не дала согласия на эту процедуру.















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