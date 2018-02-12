Михеила Саакашвили выдворили в Польшу

12.02.2018 19:52 Лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили, задержанный сегодня в Киеве силовиками, уже летит в Польшу. Об этом сообщают источники ТСН.ua.



По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.



Источники также отмечают, что это не депортация, а реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл (он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу — ред.).



Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердили выдворение из Украины Саакашвили.



«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михеила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», – сообщил Слободян в своем Facebook.



Отметим, что на данный момент на сайте Flightradar виден лишь один самолет, который вылетел из аэропорта Борисполь. Это частный самолет RAYTHEON 390 Premier 1. Пока неизвестно, в этом ли самолете находится Саакашвили.



Напомним, в понедельник, 12 февраля, в Киеве в ресторане «Сулугуни» был задержан лидер «Руху нових сил» Михеил Саакашвили.















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