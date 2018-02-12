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Госпогранслужба Украины подтверждает высылку Саакашвили в Польшу


12.02.2018   20:01
Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Национальной полиции довели до сведения Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку.

22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты.

В соответствии с приведенными выше судебными решениями данный человек находилось не территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая украинское законодательство.






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